Движение на КАД частично восстановили после массовой аварии и опрокидывания фуры с песком

Автор: Гузель Галимова
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На КАД частично восстановили движение после массовой аварии — открыли по одной полосе в каждом направлении.

Ранее ivbg.ru сообщал, что на четвертом километре КАД столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Один из большегрузов перевернулся и перекрыл дорогу, на проезжую часть высыпался песок.

Водителя одной из легковушек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Поврежденные машины и высыпавшийся на проезжую часть песок убрали. Были задействованы восемь сотрудников обслуживающей трассу подрядной организации, два крана, два фронтальных погрузчика, грузовой эвакуатор и одна комбинированная дорожная машина.

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