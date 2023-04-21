Движение на КАД частично восстановили после массовой аварии и опрокидывания фуры с песком

На КАД частично восстановили движение после массовой аварии — открыли по одной полосе в каждом направлении.

Ранее ivbg.ru сообщал, что на четвертом километре КАД столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Один из большегрузов перевернулся и перекрыл дорогу, на проезжую часть высыпался песок.

Водителя одной из легковушек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Поврежденные машины и высыпавшийся на проезжую часть песок убрали. Были задействованы восемь сотрудников обслуживающей трассу подрядной организации, два крана, два фронтальных погрузчика, грузовой эвакуатор и одна комбинированная дорожная машина.