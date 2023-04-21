Теплая и сухая погода ожидается в Ленобласти в субботу

Переменная облачность ожидается в Ленобласти 22 апреля.

Суббота пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменный слабый, днём западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -2…+3°C, днём +13…+18°C, местами до +10°C. Атмосферное давление будет понижаться.