Военнослужащий из Первомайского погиб в ходе спецоперации

В ходе спецоперации погиб поселка Первомайское Выборгского района в Ленобласти Роман Деменков. Ему было 36 лет.

Роман Деменков является ветераном боевых действий. Он окончил политехнический колледж в Нефтекумске, после был призван в армию. С июня 2008 года по декабрь 2009 года проходил военную службу по контракту.

14 октября 2022 года Деменков был мобилизован. 7 февраля в результате минометного обстрела он был ранен. Врачи военного госпиталя им. А.А. Вишневского на протяжении двух месяцев боролись за его жизнь, но 18 апреля Роман Деменков скончался.

Прощание с Деменковым состоится 25 апреля в 11.00 на площади Дворца Культуры в поселке Первомайское. Его похоронят на гражданском кладбище в поселке Ольшаники.