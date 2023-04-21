Режим «тишины»: заповедные территории Ленобласти временно закрыли для посетителей

На девяти особо охраняемых природных территориях Ленобласти установлен режим «тишины» из-за массовой миграции птиц — им в это время лучше не мешать.

Комитет по природным ресурсам п убликует список закрытых маршрутов.

На природном заказнике «Белый камень» в Лужском районе до 15 июля ограничено посещение болотного массива Гладкий Мох.

в Лужском районе до 15 июля ограничено посещение болотного массива Гладкий Мох. В заказнике «Кургальский» в Кингисеппском районе до 15 июля нельзя будет пройти по северному побережью полуострова Кургальский и островам Кургальского Рифа.

в Кингисеппском районе до 15 июля нельзя будет пройти по северному побережью полуострова Кургальский и островам Кургальского Рифа. В заказнике «Лебяжий» в Ломоносовском районе до 15 июля ограничено посещение тростниковых крепей в районе деревни Чёрная Лахта.

в Ломоносовском районе до 15 июля ограничено посещение тростниковых крепей в районе деревни Чёрная Лахта. В заказнике «Кивипарк» в Выборгском районе до 15 июля ограничено посещение острова Стоглаз и окружающих его мелких островов, острова Луковый, полуострова Сторожок, устья реки Великая и мелководий залива Балтиец (с острова Гнутый).

в Выборгском районе до 15 июля ограничено посещение острова Стоглаз и окружающих его мелких островов, острова Луковый, полуострова Сторожок, устья реки Великая и мелководий залива Балтиец (с острова Гнутый). На заказнике «Берёзовые острова» до 1 августа ограничено посещение прибрежного мелководья вдоль островов и на акватории залива: острова Цепной, Звеньевой, Бол. Отмель, Рондо, Клинок, Каменистый, Бол. Риф, Близнецы Восточный и Западный, Равица и Мал. Берёзовый.

до 1 августа ограничено посещение прибрежного мелководья вдоль островов и на акватории залива: острова Цепной, Звеньевой, Бол. Отмель, Рондо, Клинок, Каменистый, Бол. Риф, Близнецы Восточный и Западный, Равица и Мал. Берёзовый. В заказнике «Выборгский» до 15 июля ограничено пребывание в мелководной прибрежной зоне: Ключевской бухты, близ поселка Прибылово, в северной части бухты близ банок Хутсари, Руналуото, Вальтнуори, Хяннинен, Пахокари, на мелких островах, скоплениях камней на мысах островов Маячный, Вихревой, Еловый Буян, Берёзовый Буян, Рысий.

до 15 июля ограничено пребывание в мелководной прибрежной зоне: Ключевской бухты, близ поселка Прибылово, в северной части бухты близ банок Хутсари, Руналуото, Вальтнуори, Хяннинен, Пахокари, на мелких островах, скоплениях камней на мысах островов Маячный, Вихревой, Еловый Буян, Берёзовый Буян, Рысий. В заказнике «Озеро Мелководное» до 15 июля ограничено посещение островов, сплавин и зарослей тростников.

до 15 июля ограничено посещение островов, сплавин и зарослей тростников. На территории ООПТ «Болото Ламмин-Суо» в 10 км к востоку от поселка Рощино ограничено посещение болота при отсутствии снега.

в 10 км к востоку от поселка Рощино ограничено посещение болота при отсутствии снега. В «Раковых озёрах» до 15 июля закрыто посещение и пребывание на озёрах и их 200-метровой береговой зоне, закрыт для посещения одноименный экологический природный маршрут.