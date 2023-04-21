Власти объявили, что продавать путинную рыбу в Северной столице начнут 15 апреля.

Сезон корюшки в Петербурге никак не может начаться почти неделю. Власти Северной столицы поспешили и анонсировали старт продаж излюбленного лакомства горожан и туристов с 15 апреля. Однако на календаре уже 21 апреля, а на прилавках лежит только ладожская корюшка.

Как сообщили НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, вылов планируют начать 22–24 апреля, но в зависимости от погодных условий сроки старта промысла могут сдвинуться вплоть до начала мая.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова

Ранее стало известно, что в магазинах Петербурга появилась корюшка, но цены на нее понравятся не всем.