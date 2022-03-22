В магазинах Петербурга появилась корюшка, но цены на нее понравятся не всем

В Северной столице начали продавать первую корюшку, однако цены на неё пока слишком высокие.

Об этом 22 марта пишут Невские новости.

Купить рыбу можно на городских рынках и небольших уличных прилавках. Например, на Балканской площади. Однако за килограмм корюшки сейчас продавцы просят от 395 до 595 рублей. Возможно, цены снизятся в апреле, когда будет объявлен официальный старт сезона.

Перечень мест, где рыбу будут продавать легально, будет определять городской Комитет по промышленной политике и торговле. В прошлом году первые официальные точки по продаже корюшки открылись только в середине апреля.