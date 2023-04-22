В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить аллергию от ОРВИ

Симптомы этих недугов часто довольно похожи.
Как отметили в ведомстве, обращать внимание нужно на три признака.
— Аллергия на пыльцу не провоцирует лихорадку. Если повышается температура и держится несколько дней, а при этом болит горло, начался кашель и ломота в теле – скорее всего, это вирус, а не аллергия.
— Многие пациенты с ОРВИ выздоравливают в течение 7-10 дней.
При этом симптоматика аллергии фиксируется на протяжении всего сезона цветения растений.
— Еще один признак — антигистаминные лекарства не помогают при ОРВИ.
Если чихание, слезотечение, раздражение глаз, заложенность носа, зуд носоглотки купируются приёмом антигистаминных препаратов, значит это все-такие аллергия, — пишет Роспотребнадзор Петербурга в своем Телеграм.
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