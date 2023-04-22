В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить аллергию от ОРВИ

Симптомы этих недугов часто довольно похожи.

Как отметили в ведомстве, обращать внимание нужно на три признака.

— Аллергия на пыльцу не провоцирует лихорадку. Если повышается температура и держится несколько дней, а при этом болит горло, начался кашель и ломота в теле – скорее всего, это вирус, а не аллергия.

— Многие пациенты с ОРВИ выздоравливают в течение 7-10 дней.

При этом симптоматика аллергии фиксируется на протяжении всего сезона цветения растений.

— Еще один признак — антигистаминные лекарства не помогают при ОРВИ.

Если чихание, слезотечение, раздражение глаз, заложенность носа, зуд носоглотки купируются приёмом антигистаминных препаратов, значит это все-такие аллергия, — пишет Роспотребнадзор Петербурга в своем Телеграм.