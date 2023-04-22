Педиатрический университет снова спасает жизни

На этот раз в клинику попали мать и ребёнок участника СВО.

В экстренном порядке в приёмное отделение клиники Педиатрического университета поступила двухлетняя девочка в крайне тяжёлом состоянии, её доставила мама, находясь на 36 неделе беременности.

Ситуация потребовала вмешательства многопрофильной федеральной клиники. У малышки подозрение на тяжелую пневмонию.

Ребёнок госпитализирован на инфекционное отделение, его жизни ничего не угрожает, мама с ним, при необходимости она будет обеспечена контролем акушеров и гинекологов.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что врачи Педиатрического университета вывели из комы подростка, запутавшегося в гамаке.