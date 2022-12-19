Врачи Педиатрического университета вывели из комы подростка, запутавшегося в гамаке

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербургский педиатрический университет доставили 13-летнего мальчика. Врачи диагностировали травмы, характерные для удушья.

Мальчика обнаружила мама в квартире на улице Бутлерова. По ее словам, сын запутался в гамаке. Школьника госпитализировали с механической асфиксией через повешение, гипоксической комой, странгуляционной бороздой в тяжелом состоянии.

Как рассказали в медучреждении, под контролем врачей отделения и кафедры реаниматологии и анестезиологии, неврологии, мальчика вывели из медикаментозной комы и перевели с управляемого на естественное дыхание.

По словам главврача клиники, пробуждение прошло нормально, состояние ребенка стабилизировалось, прогноз оптимистический.