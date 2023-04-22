«Зенит» обыграл «Динамо»

Дублем у сине-бело-голубых отличился Малком.

«Зенит» уверенно разобрался с «Динамо» в очередном матче чемпионата России — сообщает 78.ru. Малком вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров, а на трибунах собралось рекордное в этом году число болельщиков.

До сегодняшнего дня «Зенит» и «Динамо» 53 раза встречались в чемпионатах России. Сине-бело-голубые побеждали гораздо чаще — 27 раз при 15 ничьих и 11 поражениях. В последний раз динамовцы огорчали зенитовцев почти три года назад, когда в домашнем матче всё решил точный удар Шунича в конце первого тайма.

Малком/ Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press