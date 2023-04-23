В Гатчине пятилетняя девочка впала в кому после съеденной с огорода травы

Автор: Гузель Галимова
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Ночью 23 апреля в Гатчинскую районную больницу Ленобласти доставили пятилетнюю петербурженку с тяжелым отравлением.

На данный момент ребенок помещен в реанимацию в состоянии комы. Врачи диагностировали малышке отравление неясной этиологии.

По словам родственников, состояние малышки ухудшилось после того, как она съела какую-то траву в огороде на дачу в СНТ «Виктория». Проверку ведет районный отдел СК Ленобласти.

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21.04.2023 145
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