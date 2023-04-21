Видео: дядя убитой в Тихвине девочки показал, как избавлялся от тела племянницы

К убийству 16-летней девочки, чьё тело было найдено в ручье на окраине Тихвина Ленобласти, причастен 19-летний родственник.

По результатам проведенных следственных действий и под тяжестью доказательств он дал признательные показания в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по соответствующей статье. Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба СУ СКР Ленобласти опубликовала кадры следственного эксперимента с 19-летним родственником погибшей 16-летней школьницы в Тихвине.

Видео: СУ СКР Ленобласти

По версии следствия, 19-летний родственник неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двоюродной 16-летней племянницы. Это подтверждается перепиской школьницы со знакомыми и с самим подозреваемым. Известно, что он работает на местном машиностроительном заводе. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.