Школьный музей из Ленобласти победил на Всероссийском конкурсе

Музей Краснознаменной Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства Рахьинского центра образования во Всеволожском районе Ленобласти победил на Всероссийском конкурсе «Без срока давности».
Музей стал абсолютным победителем в тематическом направлении «Геноцид: история и современность». Об этом сообщили в комитете по образованию Ленинградской области.
Жюри также отметило экспозицию школьного музея «Судьбы людские: в память о жертвах преступлений нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны».
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