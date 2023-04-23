Школьный музей из Ленобласти победил на Всероссийском конкурсе

Музей Краснознаменной Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства Рахьинского центра образования во Всеволожском районе Ленобласти победил на Всероссийском конкурсе «Без срока давности».

Музей стал абсолютным победителем в тематическом направлении «Геноцид: история и современность». Об этом сообщили в комитете по образованию Ленинградской области.

Жюри также отметило экспозицию школьного музея «Судьбы людские: в память о жертвах преступлений нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны».