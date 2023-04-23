Тело избитого мужчины нашли среди мусорных баков в Шапках

Тело мужчины среди мусорных баков в Шапках в Тосненском районе Ленобласти обнаружила местная жительница.
Прибывшие на место происшествия полицейские нашли труп 60-летнего мужчины. На теле были явные следы телесных повреждений. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В доме по улице Нины Куковеровой, рядом с которым и нашли погибшего, задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчины 52 лет. Подробности случившегося выясняются.
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21.04.2023 174