Следком напоминает об опасности открытых окон для детей

Автор: Гузель Галимова
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Уже не первый год с наступлением теплой погоды растет число случаев травмирования и гибели детей при выпадении из окон.

В большинстве случаев причиной трагедии становится невнимательность и безответственность взрослых, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Недавно трагический случай произошел в Никольском Ленобласти — из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка, которую мать оставила без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок скончался в больнице спустя несколько дней.

СК России призывает взрослых соблюдать простые правила безопасности, которые уберегут жизнь и здоровье детей.

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Следком напоминает об опасности открытых окон для детей следком, СК РФ, Россия, Ленобласть, выпала из окна
Фото: СУ СК РФ
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