Следком напоминает об опасности открытых окон для детей

Уже не первый год с наступлением теплой погоды растет число случаев травмирования и гибели детей при выпадении из окон.

В большинстве случаев причиной трагедии становится невнимательность и безответственность взрослых, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Недавно трагический случай произошел в Никольском Ленобласти — из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка, которую мать оставила без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок скончался в больнице спустя несколько дней.

СК России призывает взрослых соблюдать простые правила безопасности, которые уберегут жизнь и здоровье детей.