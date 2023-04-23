Синоптик рассказал, на сколько дней солнце задержится в Петербурге

Солнечная и теплая погода продержится в Петербурге еще почти четыре дня, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Специалист предложил потратить их с пользой.

«Впереди еще почти четыре дня отличной погоды. И пока она позволяет, давайте посмотрим на Финский залив. Весь южный берег залива заселен лебедями», — « Невские новости » цитируют слова Колесов .

В Ленобласти также ожидается резкое потепление.