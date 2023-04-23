В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе

Разводить открытый огонь и готовить шашлыки можно только в специально оборудованных местах, чтобы не создать причину природного пожара и не получить штраф.

Как рассказали в МЧР России, приготовление шашлыков и разведение открытого огня в местах, которые не были специально оборудованы для этих целей, грозит крупными штрафами — от пяти до 15 тысяч рублей для простых граждан. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических — от 300 до 400 тысяч рублей.

На штраф можно попасть даже на территории своего дачного участка. При приготовлении шашлыка мангал или жаровня должны находиться на удалении не менее пяти метров от дома и других построек. Территорию в радиусе двух метров следует расчистить от сухой травы и мусора. Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно составлять 30 метров.

Если же на территории определенного района действует собый противопожарный режим, то максимальная сумма штрафа за разведение костра может составить 20 тысяч рублей. В случае пожара — до 50 тысяч рублей.