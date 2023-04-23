В Петербурге с 24 апреля стартует Единая неделя иммунизации

Единая неделя иммунизации пройдет в Петербурге с 24 по 30 апреля.

Единая неделя иммунизации проводится ежегодно для повышения осведомленности населения о профилактике инфекционных заболеваний с помощью прививок. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

«Иммунизация — это самое эффективное средство профилактики инфекционных заболеваний. Сделать прививку — это защититься самим и защитить окружающих», — говорится в сообщении.

В преддверии Единой недели иммунизации была запущена «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики. Вплоть до 28 апреля специалисты проконсультируют по вопросам вакцинации, ответят на все интересующие вопросы и дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от инфекций. Звонить можно по номерам 8(800)555-49-43 и 8(812)764-02-48.