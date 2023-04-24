Под Ломоносовом садовод выкопал бронебойный снаряд времен войны

На одном из участков в садоводстве «Нагорное» в деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленобласти был обнаружен бронебойный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Снаряд диаметром 45 миллиметров обнаружили во время земляных работ на участке. На место незамедлительно прибыла оперативная дежурная группа, участок оцепили, сообщили в 37-м пожарно-спасательном отряде противопожарной службы ГУ МЧС по Ленобласти.

Фото: 37 отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО