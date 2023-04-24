Голикова: Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,3 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России за первый квартал 2023 года выросла до 73,31 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года. Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года», — пояснила она.

При этом она отметила, что смертность в 2022 году сократилась на 22%. По итогам двух месяцев 2023 года отслеживается тенденция к снижению данного показателя.