Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров на Wildberries

Подольский городской суд Московской области признал незаконной практику маркетплейса Wildberries требовать от покупателей оплачивать возврат некачественных товаров.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на замруководителя Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

По мнению Роскомнадзора, требуя от покупателей средства за возврат бракованных товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства, а именно «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

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При этом в Wildberries заявляют, что суд не разобрался в обстоятельствах дела, кроме этого на заседании не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом. Компания намерена обжаловать решение суда после его вступления в силу.

Напомним, в марте в некоторых городах России прошли массовые забастовки операторов пунктов выдачи заказов Wildberries. Сотрудники были недовольны политикой руководства маркетплейса.