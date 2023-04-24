Житель Петербурга напал на полицейского

Его приговорили к двум с половиной годам колонии.

Жителя Петербурга приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за нападение на сотрудника патрульно-постовой службы полиции на улице Партизана Германа в Красносельском районе — сообщает Мойка78.

Согласно материалам дела, правоохранитель прибыл по вызову о ссоре. Там его ударил головой в лицо нетрезвый гражданин. Его удалось задержать.

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Ранее стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу на арест обвиняемой в теракте Дарьи Треповой, она остается в СИЗО.