Злостный нарушитель ПДД сбил 4-летнего ребенка в жилой зоне в Петербурге — видео

Момент столкновения попал на камеры.

О происшествии стало известно Mash на Мойке 25 апреля.

Указывается, что ребенок получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Водитель, сидевший за рулем иномарки, более 20 раз привлекался за нарушения правил движения только за последний год.