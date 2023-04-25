Злостный нарушитель ПДД сбил 4-летнего ребенка в жилой зоне в Петербурге — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Момент столкновения попал на камеры.

О происшествии стало известно Mash на Мойке 25 апреля.

Указывается, что ребенок получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Водитель, сидевший за рулем иномарки, более 20 раз привлекался за нарушения правил движения только за последний год.

 

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