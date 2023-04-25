Боец из Пикалево погиб в боях за Артёмовск

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Бокситогорского района Ленобласти Дмитрий Рогов. Ему было 54 года.

Он состоял в частной военной компании «Вагнер» и погиб в ходе ожесточенных боев за освобождение Артемовска от украинских националистов.

Дмитрий Рогов учился в Пикалёвской школе №1, окончил Тихвинское медицинское училище по специальности «Зубной врач». После работал в Пикалёвской больнице, а затем – в различных городских организациях.

Прощание с бойцом состоится 27 апреля в 10.00 на гражданском кладбище в Пикалево.