На майские праздники в Ленобласти запустят дополнительные автобусы, электрички и водный транспорт

Специальное расписание будет действовать с 29 по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В числе нововведений — новый водный экскурсионный маршрут в Музей Прорыв и Крепость Орешек. Он начнет действовать с 5 мая. Электрички 29, 30 апреля и с 6 по 8 мая поезда будут работать по субботнему графику, а по расписанию воскресенья — 1 и 9 мая. Также в регионе запускают три сезонных смежных межрегиональных автобусных маршрута: № 468 «СМ «Восход» — ст. м. «Улица Дыбенко»; № 515 «Садоводство «Сады» — ст. м. «Ломоносовская»; № 596К «д. Кобона — ст. м. «Улица Дыбенко».
Как уже ранее писал ivbg.ru, все филиалы и отделы МФЦ Ленобласти 1 и 9 мая не работают, а в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращён на 1 час. Бизнес-офисы и удаленные рабочие места – 1, 6, 7, 8 и 9 мая работать не будут.