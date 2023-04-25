На майские праздники в Ленобласти запустят дополнительные автобусы, электрички и водный транспорт

Специальное расписание будет действовать с 29 по 1 мая и с 6 по 9 мая.

«Ежегодно мы усиливаем работу транспорта в начале мая, ведь это не только время праздника и отдыха, но и разгар туристического сезона. Люди со всех регионов России хотят встретить День Победы в городе-герое, посетить памятные места Ленинградской области», — рассказал зампредседателя областного правительства Евгений Барановский.

В числе нововведений — новый водный экскурсионный маршрут в Музей Прорыв и Крепость Орешек. Он начнет действовать с 5 мая. Электрички 29, 30 апреля и с 6 по 8 мая поезда будут работать по субботнему графику, а по расписанию воскресенья — 1 и 9 мая. Также в регионе запускают три сезонных смежных межрегиональных автобусных маршрута: № 468 «СМ «Восход» — ст. м. «Улица Дыбенко»; № 515 «Садоводство «Сады» — ст. м. «Ломоносовская»; № 596К «д. Кобона — ст. м. «Улица Дыбенко».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, все филиалы и отделы МФЦ Ленобласти 1 и 9 мая не работают, а в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращён на 1 час. Бизнес-офисы и удаленные рабочие места – 1, 6, 7, 8 и 9 мая работать не будут.