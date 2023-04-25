Более 100 тысяч Георгиевских лент раздадут жителям Ленобласти

Волонтеры расскажут об истории символа и покажут, как правильно его носить.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, 25 апреля в регионе стартовала Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» — сообщает 47news.ru.

На улицах, площадях, скверах, у мемориалов и братских захоронений члены движения «Волонтёры Победы» будут раздавать всем желающим Георгиевские ленты. Волонтеры расскажут об истории символа и покажут, как правильно его носить.

Всего в регионе будет развернуто 330 пунктов, в том числе в школах, домах культуры, торговых центрах, магазинах.

Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что на майские праздники в Ленобласти запустят дополнительные автобусы, электрички и водный транспорт.