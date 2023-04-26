86 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 86 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 26 апреля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1), Мозолёво-1 (+2).

Волосовский район: п. Курск (+6), Большая Вруда (+1).

Волховский район: Волхов (+3) , Бережки (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+2), пос. Щеглово (+3), Старая (+1), Романовка (+1), Бугры (+4).

Выборгский район: Выборг (+5), Селезнево (+2), Каменногорск (+2), Приветнинское (+1), Ильичёво (+2), Михалёво (+1), Гидролог (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+4), Большие Колпаны (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Лукаши (+1).

Кингисеппский район: Котельский (+1), Серёжино (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+6).

Лужский район: Ям-Тесово (+1), Ретюнь (+1), Межозёрный (+1), Большие Озерцы (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+10), Сосново (+1) , Саперное (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+9).

Тосненский район: Никольское (+2), Форносово (+1) .