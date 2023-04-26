86 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 86 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 26 апреля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1), Мозолёво-1 (+2).
- Волосовский район: п. Курск (+6), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+2), пос. Щеглово (+3), Старая (+1), Романовка (+1), Бугры (+4).
- Выборгский район: Выборг (+5), Селезнево (+2), Каменногорск (+2), Приветнинское (+1), Ильичёво (+2), Михалёво (+1), Гидролог (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Большие Колпаны (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Лукаши (+1).
- Кингисеппский район: Котельский (+1), Серёжино (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+6).
- Лужский район: Ям-Тесово (+1), Ретюнь (+1), Межозёрный (+1), Большие Озерцы (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+10), Сосново (+1), Саперное (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+9).
- Тосненский район: Никольское (+2), Форносово (+1).
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