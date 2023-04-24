26 апреля в Ленобласти пройдет проверка системы оповещения

Жителей и гостей Ленобласти просят отнестись к проводимой технической проверке с пониманием и сохранять спокойствие.
26 апреля с 10.00 до 11.00 в Ленобласти будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения населения. На всей территории региона включат сирены, громкоговорители, задействуют телевизионные каналы и радио.
Ранее проверку систем планировали провести 1 марта в Петербурге и Ленобласти. Однако из-за хакерских атак ее решили перенести на более позднее время.
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