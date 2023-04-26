Будут ли вводить ограничения из-за нового штамма ковида — комментарий Роспотребнадзора

Не так давно в России был выявлен штамм «Арктур».

Как отметили в Роспотребнадзоре, вводить ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса «Арктур» не планируется. Ситуация находится под контролем.

Мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется, — заявила глава ведомства Анна Попова в эфире «Россия 24».

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Тем временем в Ленобласти выявлено 86 новых случаев COVID-19 за последний сутки.