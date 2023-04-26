На кануне Дня работника скорой медицинской помощи Ленобласть получила 12 новеньких скорых

Новые автомобили поставлены Минпромторгом по поручению президента России Владимира Путина
Как рассказали в областной администрации, пять новых автомобилей уже работают в Выборге, совсем скоро еще две будут направлены в Тосненскую больницу и по одной получат Волховская, Гатчинская, Лодейнопольская, Подпорожская и Сланцевская больницы.
Александр Жарков также вручил сотрудникам скорой помощи благодарственные письма губернатора Ленобласти, почетные грамоты и благодарности комитета по здравоохранению региона.
Отметим, что в первом квартале 2023 года благодарность за свою работу получили сотрудники скорой медицинской помощи ГБУЗ ЛО «ССМП», Киришского, Волховского, Гатчинского, Лодейнопольского, Сланцевского, Лужского, Тосненского отделений скорой медицинской помощи. Благодарности от пациентов поступают в адрес работников ОСМП чаще в виде телефонных звонков, но также есть такие пациенты, которые пишут свои отзывы о работе скорой медицинской помощи, в том числе и социальных сетях.
Напомним, что круглосуточный прием обращений от жителей региона начался с сентября 2017 года. В Центре обработки вызовов Системы–112 работают более 60 операторов посменно. Ранее ivbg.ru публиковал список телефонов и адресов аварийных служб, дежурных частей МВД, станций и отделений скорой помощи, а также ЖКХ Ленинградской области. Ознакомиться с информацией можно в соответствующем материале.