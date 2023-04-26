Александр Дрозденко принял участие в субботнике дома НКО в Гатчине

Сегодня, 26 апреля, вместе с активистами некоммерческого сектора и сотрудниками комитета общественных коммуникации Александр Дрозденко убирал мусор в историческом здании ХIХ века.

«Это одно из самых старых жилых деревянных зданий в Гатчине, построенное ещё до отмены крепостного права. Оно пройдёт реновацию и мы отдадим его социально ориентированным некоммерческим организациям. Очень символично — мы реставрируем старое здание и даём ему вторую жизнь, сохраняем прошлое, думаем о будущем», — подчеркнул Александр Дрозденко.

После ремонта дом станет местом, где некоммерческий сектор будет проводить встречи и семинары, общаться с жителями, обсуждать важные направления поддержки ленинградцев, делиться опытом.

Напомним, что прием заявок на муниципальный этап конкурса на гранты от губернатора Ленобласти для НКО проходит с 3 апреля по 3 мая на платформе. Проект должен быть реализован в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Всего в регионе запланировано провести 2 273 субботника на 729 мемориалах и 1544 набережных, парках, общественных территориях. Часть из них уже прошли. Принять участие в субботниках могут все желающие — адреса размещены на порталах и в соцсетях населенных пунктов, а также на интерактивной карте по ссылке. В этом году хештег весенней уборки — #субботник47. Месячник благоустройства в Ленинградской области продлится до 8 мая.