В Ленобласти спасли раненого охотниками краснокнижного лебедя — фото

Волонтеры «Кошкиспас» пришли на помощь раненному краснокнижному лебедю, которого заметили в водоеме рядом с деревней Монделево в Гатчинском районе Ленобласти.
У краснокнижного малого (тундрового) лебедя было ранено крыло, летать он не мог. Рентген показал наличие в крыле дроби. Кроме того, ветеринары обнаружили у птицы открытый застаревший перелом. К сожалению, восстановить крыло не получится, оно останется без кисти.
Фото: vk.com/koshkispas
Сейчас лебедь находится в центре реабилитации диких животных «Сирин», птица чувствует себя намного лучше.
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