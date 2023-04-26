В Ленобласти спасли раненого охотниками краснокнижного лебедя — фото

Волонтеры «Кошкиспас» пришли на помощь раненному краснокнижному лебедю, которого заметили в водоеме рядом с деревней Монделево в Гатчинском районе Ленобласти.

У краснокнижного малого (тундрового) лебедя было ранено крыло, летать он не мог. Рентген показал наличие в крыле дроби. Кроме того, ветеринары обнаружили у птицы открытый застаревший перелом. К сожалению, восстановить крыло не получится, оно останется без кисти.

Фото: vk.com/koshkispas

Сейчас лебедь находится в центре реабилитации диких животных «Сирин», птица чувствует себя намного лучше.