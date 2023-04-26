Членство Раховой в Заксобрании приостановлено

Такое решение приняла петербургская «Единая Россия», в связи с тем, что депутат проходит по делу о мошенничестве.

Петербургская «Единая Россия» приостановила членство депутата петербургского Заксобрания Елены Раховой, аналогичные меры примут в отношении муниципального депутата, директора школы № 619 Ирины Байковой и её заместителя Екатерины Колединой — сообщает 78.ru.

Установлено, что с 2011 года и по настоящее время руководство школы Калининского района похищало деньги, которые были выделены на выплаты сотрудникам, которые на самом деле в школе не работали, то есть так называемым «мёртвым душам». Общая сумма ущерба превысила 28 млн рублей.

Cекретарь регионального отделения партии Сергей Боярский официально подтвердил, что членство депутатов в «Единой России» будет приостановлено до выяснения всех обстоятельств ситуации.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ранее стало известно, что экс-сотрудницу налоговой задержали по подозрению в посредничестве получению взятки.