Экс-сотрудницу налоговой задержали по подозрению в посредничестве получению взятки

Речь идет о сумме свыше 9 млн рублей.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что 26 апреля суд одобрил ходатайство следствия об аресте обвиняемой. Как передает Мойка78, она будет находиться под стражей до 26 июня. Накануне ее задержали и предъявили обвинение.

Экс-сотрудница УФНС, действуя с иными неустановленными лицами из числа работников налоговой, заявила необходимость получения от взяткодателя 120 тыс. рублей ежемесячно. Через два месяца сумма выросла до 1 млн 320 тыс. рублей. При этом взятки фигурантка просила перечислять через безналичный расчет на счет подконтрольного ей ООО.

В период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года подсудимая получила в общей сумме 9 млн 480 тыс. рублей.

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