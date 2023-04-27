Эксперты поведали, как определить фрукты и овощи с полезными флавоноидами

Окрас еды может «рассказать», какие вещества в ней содержатся.
Окрас еды может «рассказать», есть ли в ней полезные флавоноиды. В частности, они укрепляют иммунитет, улучшают свертываемость крови, обладают антиоксидантным действием и предотвращают появление холестериновых бляшек, сообщает «Доктор Питер».
Одно из наиболее известных веществ группы флавоноидов — кверцетин. Он придает продуктам красный оттенок. Овощи и фрукты фиолетового цвета насыщены другим флавоноидом — антоцианом.
Среди напитков с флавоноидами на первом месте — зеленый чай.
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