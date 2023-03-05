Врач рассказала, сколько белка требуется пожилым людям ежедневно

Правильное питание крайне важно для поддержания мышечной массы в тонусе.

Чтобы предотвратить саркопению — потерю мышечной массы при старении — необходимы не только регулярные тренировки, но и достаточное потребление белка. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юлия Онучина.

По ее словам, наряду с физическими нагрузками для пациентов с этим диагнозом важно рациональное питание. При этом существенная роль отводится коррекции потребления белка.

«По мнению нескольких экспертных групп, суточный уровень потребления белка у здоровых пожилых людей должен составлять не менее 1,0-1,2 г/кг массы тела в день», — отметила эндокринолог.

По мнению специалиста, также крайне важно чередовать через день аэробные и анаэробные нагрузки. К первым относятся бег, танцы, плавание или езда на велосипеде. Ко вторым — силовые тренировки, направленные на поддержание массы и силы мышц.

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