В Петербурге не хватает поваров и кондитеров

Причинами дефицита эксперты называют демографическую яму 90-х и непростые условия труда.

Петербург славится своим ресторанным бизнесом и считается гастрономической столицей нашей страны. Однако несмотря на это, эксперты отмечают, что эта отрасль испытывает острую нехватку молодых специалистов — сообщает «Петербургский дневник».

— Проходной балл для того, чтобы попасть в колледж, довольно высок — 4,2. Но вы бы знали, какой у нас отсев на первом курсе! — рассказала директор колледжа кулинарного мастерства Татьяна Волченко.

Приоритет на собеседовании чаще всего отдаётся более возрастным категориям, потому что главными чертами на кухне считаются дисциплина и выносливость. А такими качествами люди обрастают уже ближе к 30 годам. Также эксперты отмечают, что взять на работу молодого работника — зачастую вклад денег впустую. Потому что его обучение или оформление стоит немалых затрат, а он, не выдержав и двух месяцев, может уйти.

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Ранее стало известно, что всероссийская ярмарка трудоустройства прошла по всей Ленобласти.