Опрос выявил достаточную для петербуржцев сумму пенсионных выплат

В среднем по стране эта цифра в 2,5 раза ниже.

Петербуржцы после выхода на заслуженный отдых хотели бы получать пенсию в размере 48 700 рублей — сообщают Невские Новости. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Это второй показатель по стране после столицы. В ноябре прошлого года петербуржцы мечтали о 48 200 рублях, а в апреле – о 47 900 рублях. В 2021 году этот показатель равнялся 47 000 рублей, а в 2020-м и 2019-м – 43 500 рублей и 42 200 рублей соответственно.

Фото: Федеральное агентство новостей

Ранее стало известно, что юрист рассказал, у кого будет самая большая пенсия.