На высокие выплаты могут рассчитывать жители районов Крайнего Севера.

Размер выплат у пенсионеров может значительно разниться, пишет «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Так, например, на пенсию за выслугу лет могут рассчитывать федеральные государственные гражданские служащие, военнослужащие, космонавты и работники летно-испытательного состава.

«Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии. Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — пояснил эксперт.

Также, по словам Виноградова, повышенная пенсия положена жителям Крайнего Севера и приравненных к ним регионов — при этом в расчет не берется квалификация и вид работы.

Ранее стало известно, что стало известно, как и почему россияне урезают расходы на отпуск в 2023 году.