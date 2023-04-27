В кингисеппской школе появилась «Парта Героя» в честь ее выпускника — участника СВО

Максим Ульянов погиб 31 декабря 2022 года. Указом Президента России он посмертно награжден Орденом Мужества.

«К сожалению, специальная военная операция не обходится без потерь. И там гибнут наши ребята, такие, как Максим, который пошел добровольцем. Он сказал маме, что идет по зову сердца защищать интересы Родины. Максим служил в артиллерийской разведке, но его жизнь оборвалась. Мы всегда будем помнить Максима, и таких же, как он ― настоящих патриотов», — сказал Александр Дрозденко.

Теперь в кингисеппской школе №1 стоит «Парта Героя» с фотографией и краткой биографией Максима. На сегодняшний день в Кингисеппском районе открыты 4 «Парты Героя».

Отметим, что сегодня, 27 апреля, глава Ленобласти находится с рабочим визитом в Кингисеппском районе. Где уже поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Веру Колпакову и зажег вечный огонь.