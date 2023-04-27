В Гачтине отметили День Пожарной охраны

Автор: Анастасия Щербакова
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Праздник прошел в концертном зале Дома Культуры.

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Фото: lenobl.ru
«Вы всегда действуете как единая, слаженная команда, вас отличают блестящее мастерство, отвага, быстрота реакции и, главное, горячее желание служить людям, защищать их от большой беды. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем сотрудники пожарной охраны будут успешно противостоять любым техногенным и природным пожарам, вести активную профилактическую работу, растить молодую смену», ― отметил в своем обращении губернатор Ленинградской области. 

30 апреля исполняется 374 года с момента образования пожарной охраны России.
В этом году главное торжество, посвященное Дню пожарной охраны, состоялось в столице Ленинградской области – Гатчине.

Работала выставка фотографий, на которой были представлены современные будни огнеборцев. Многие могли узнать себя, своих сослуживцев, вспомнить знаковые события или места, а также посмотреть, как выглядела родная пожарная часть, к примеру, полвека назад.

На празднике присутствовали представители Правительства и Парламента региона, депутаты и приглашённые гости федеральных ведомств.

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Ранее стало известно, что ночью в Павловске прогремел взрыв.

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