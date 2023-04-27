В Гачтине отметили День Пожарной охраны

Праздник прошел в концертном зале Дома Культуры.

«Вы всегда действуете как единая, слаженная команда, вас отличают блестящее мастерство, отвага, быстрота реакции и, главное, горячее желание служить людям, защищать их от большой беды. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем сотрудники пожарной охраны будут успешно противостоять любым техногенным и природным пожарам, вести активную профилактическую работу, растить молодую смену», ― отметил в своем обращении губернатор Ленинградской области.

30 апреля исполняется 374 года с момента образования пожарной охраны России.

В этом году главное торжество, посвященное Дню пожарной охраны, состоялось в столице Ленинградской области – Гатчине.

Работала выставка фотографий, на которой были представлены современные будни огнеборцев. Многие могли узнать себя, своих сослуживцев, вспомнить знаковые события или места, а также посмотреть, как выглядела родная пожарная часть, к примеру, полвека назад.

На празднике присутствовали представители Правительства и Парламента региона, депутаты и приглашённые гости федеральных ведомств.

Ранее стало известно, что ночью в Павловске прогремел взрыв.