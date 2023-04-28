В МФЦ Приозерска открылась выставка о подвиге топографов в годы войны

В преддверии Дня Победы в МФЦ в Приозерске открылась музейная экспозиция «Военно-топографическая служба РККА», посвященная работе топографов в годы Великой Отечественной войны.

На выставке представлена богатая коллекция топографических приборов, чертежных принадлежностей, снаряжения, оборудования, а также образцы форменной одежды военных топографов. Сотрудники военно-исторического клуба проведут обзорные экскурсии для всех желающих.

Экспонаты можно посмотреть в часы работы МФЦ по адресу: Приозерск, ул. Калинина, д. 51.

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