«Бессмертный полк» в Ленобласти планируют провести в новом формате

Автор: Гузель Галимова
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В этом году традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в России не будет по соображениям безопасности.

Власти Ленинградской области продумывают новый формат проведения акции. Это будут своего рода усеченные мини-парады в городах воинской славы — жители могут встать с портретами родственников вдоль улиц.

«То есть это не шествие, это «Бессмертный полк» в статике», — рассказал Дрозденко.

Традиционные воинские церемонии в честь Дня Победы пройдут в городах воинской славы Ленобласти: Гатчине, Выборге, Луге и Тихвине.

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19.04.2023 78
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