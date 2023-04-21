«Бессмертный полк» в Ленобласти планируют провести в новом формате

В этом году традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в России не будет по соображениям безопасности.

Власти Ленинградской области продумывают новый формат проведения акции. Это будут своего рода усеченные мини-парады в городах воинской славы — жители могут встать с портретами родственников вдоль улиц.

«То есть это не шествие, это «Бессмертный полк» в статике», — рассказал Дрозденко.

Традиционные воинские церемонии в честь Дня Победы пройдут в городах воинской славы Ленобласти: Гатчине, Выборге, Луге и Тихвине.