К 9 Мая ЕР и «Волонтеры Победы» организуют встречи с ветеранами

Как сообщает сайт ER.ru, по всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В этом году активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов.

«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», — сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

По её словам, всё больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

«Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь всё, чтобы не допустить повторения», — сказала Ольга Занко.

Также в регионах волонтеры и активисты возложат цветы к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. И сделают это за тех ветеранов, кто самостоятельно не могут почтить память сослуживцев.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам ВОв в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.

Секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что каждый год в майские дни мы отдаем дань огромного уважения поколению Победителей.

«В ходе рабочих поездок в эти дни я также обязательно посещаю наших ветеранов ― уже встречался с замечательными ленинградцами ― участницей партизанского движения Лидией Николаевной Затеевой из Сосново, участниками войны Дмитрием Михайловичем Ревиным из Тосно, Василием Васильевичем Рябининым из Соснового Бора. Когда спрашиваешь о пожеланиях ветеранов, слышишь ответы: «Главное пожелание ― победы нашим ребятам, тем, кто сейчас находится в зоне СВО», — отметил Александр Дрозденко.

Он добавил, что волонтёры и просто неравнодушные люди оказывают посильную помощь ветеранам — это и работа по дому, и уборка придомовых территорий. Кроме того, ко Дню Победы в 47 регионе приводят в порядок воинские мемориалы, «куда в эти дни придут люди разных поколений, чтобы вспомнить о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, почтить память погибших, возложить цветы».