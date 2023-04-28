К 9 Мая ЕР и «Волонтеры Победы» организуют встречи с ветеранами

Как сообщает сайт ER.ru, по всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
В этом году активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов.
По её словам, всё больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.
Также в регионах волонтеры и активисты возложат цветы к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. И сделают это за тех ветеранов, кто самостоятельно не могут почтить память сослуживцев.
Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам ВОв в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.
Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.
Секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что каждый год в майские дни мы отдаем дань огромного уважения поколению Победителей.
Он добавил, что волонтёры и просто неравнодушные люди оказывают посильную помощь ветеранам — это и работа по дому, и уборка придомовых территорий. Кроме того, ко Дню Победы в 47 регионе приводят в порядок воинские мемориалы, «куда в эти дни придут люди разных поколений, чтобы вспомнить о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, почтить память погибших, возложить цветы».