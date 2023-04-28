Киришские ватерполистки будут защищать титул в Нижнем Новгороде

Определено место проведения «Финала Четырех» чемпионата России по водному поло среди женских команд.

Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде 12-13 мая — сообщает 47news. Именно там определятся имена чемпиона и призеров сезона 2022/23.

В полуфинальном матче «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» встретится с хозяйками воды — нижегородским «Буревестником».

Вторую полуфинальную пару составят «Динамо-Уралочка» (Златоуст) и СКИФ-Восток (Москва).

Фото: http://www.sportkinef.ru/

Ранее стало известно, что спортсмены из Ленобласти завоевали шесть медалей на Чемпионате и Первенстве СЗФО по тхэквондо.