Врач посоветовал, как выбрать свежее мясо на праздник

Чтобы не отравиться, важно смотреть на консистенцию, запах, цвет.

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», Владимир Неронов «Газете.ру», как правильно выбрать мясо для праздничного стола.

«Смотрите на консистенцию, запах, цвет. Продукт должен быть эластичной консистенции, не оставлять вмятин после нажатия. Надрежьте и понюхайте — запах должен быть свежим и приятным, органы обоняния и вкуса даны природой человеку именно для недопущения подобных случаев. Недобросовестные продавцы используют различные приемы для придания товарного вида испортившемуся продукту, моют его с помощью различных моющих средств и даже хлорсодержащих, замачивают и обрабатывают уксусной кислотой. Запомните — мясо должно пахнуть мясом», — объяснил Неронов.

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