Из Петербурга в Симферополь отправился первый в истории пассажирский автобус

В салоне — 44 пассажирских комфортабельных места, система климат-контроля, полки для багажа, мониторы и другое оборудование для удобства туристов.

В субботу утром впервые в истории из Петербурга в Симферополь отправился пассажирский автобус регулярного межрегионального сообщения, который уже завтра будет в столице Крыма. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказали в Комитете по транспорту, трасса маршрута пролегает через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

Фото: scr пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

Ранее стало известно, что вокруг станции метро «Московская» образовалась пробка.