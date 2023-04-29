Умер актер театра и кино, телеведущий Сергей Колесников

Ему было шестьдесят восемь лет лет.

Об этом ТАСС сообщил сын актера Иван.

Сергей Колесников — заслуженный артист РФ. Снимался в кино, в частности, в зарубежных фильмах «Крепкий орешек 5: хороший день, чтобы умереть», «Замершие души», «Черное море». Также в его карьере роли в российских сериалах «Дальнобойщики», «Дело о мертвых душах», «Петербургские тайны» и других. С 2006 по 2012 годы был ведущим передачи «Фазенда» на Первом канале.

Фото: https://t.me/tass_agency

Ранее стало известно, что ушёл из жизни создатель кота Леопольда и Мамонтёнка.