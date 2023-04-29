Внятного ответа о том, что случилось, никто не дает.

Как рассказал 47news житель Кировска Игорь Сергеев, почти всю минувшую неделю водопроводную воду невозможно не только пить, но и нюхать. С 27 апреля к домам подвозят воду в автоцистернах.

— Из крана идет какая-то странная жидкость. От ее запаха начинает тошнить, может возникнуть рвота, у детей появляется сыпь, — рассказал Сергеев.

На фото читателя 47news — для сравнения: покупная вода слева и вода из-под крана справа.

Фото: читатель 47news

Ранее стало известно, что в поселке Черенцово Тихвинского района размыло дорогу.