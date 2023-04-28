В поселке Черенцово Тихвинского района размыло дорогу

Местные жители с трудом выбираются на большую землю.

Единственный выезд из поселка размыло после ремонта за 3,5 миллиона рублей — работы проводились меньше года назад. О плачевном состоянии дороги в поселок Черенцово рассказали 47news местные жители. За последние несколько дней ситуация дошла до того, что застревают даже «Нивы», говорят они.

«За три дня здесь сели уже десятки машин. Я сегодня выехала на работу к 8 утра и застряла, у меня «Шевроле Нива». Соседи вытягивали, у женщины у самой на машине уже фаркоп оторван. На работу не попала, оставался вариант на электричке до Тихвина, они по расписанию, а пока вытянули – следующий поезд уже после обеда», – рассказала корреспонденту жительница Черенцово Татьяна.

Дорога на фото – единственный путь в поселок, с одной стороны – река, а с другой – железная дорога.

фото читателя 47news

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